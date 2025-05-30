В рамках подготовки к отопительному сезону в Алматы продолжается масштабная реконструкция инженерных сетей. В связи с этим в Алмалинском и Турксибском районах города с 31 мая будет временно ограничено движение автотранспорта, передает BAQ.KZ.

В Алмалинском районе с 31 мая по 20 июля будет ограничено движение на улице Богенбай батыра — от улицы Бруно до улицы Аносова в обоих направлениях.

В Турксибском районе с 31 мая по 30 июня будет перекрыта улица Котельникова — от проспекта Сейфуллина до улицы Акан-Серы также в обоих направлениях.

Ограничения связаны с заменой магистральных трубопроводов, введённых в эксплуатацию в 1983–1985 годах. В этих районах планируется заменить около 3 километров теплосетей, что обеспечит стабильное теплоснабжение для 105 многоквартирных домов, 5 частных домов, одной школы и трех других социальных объектов.

При этом подача горячей воды будет сохранена на время реконструкции.

Всего в 2025 году в Алматы планируется обновить 39 км теплосетей, что позволит снизить уровень износа системы до 54%.

Информацию об ограничениях можно отслеживать на сайте Almaty.kz, в Telegram-канале @AlmatyJoly, а также в приложениях 2GIS и "Яндекс.Карты".

Власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, напоминая, что работы направлены на повышение качества теплоснабжения зимой.