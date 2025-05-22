В Алматы двое электриков получили серьёзные травмы во время проведения ремонтных работ в жилом комплексе "Жастар". По словам очевидцев, в момент происшествия у пострадавших загорелась одежда, один из мужчин потерял сознание от удара током, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл 22 мая 2025 года около 13:00. На место оперативно прибыли медики, которые оказали помощь и доставили пострадавших в Городскую больницу скорой неотложной помощи.

В Управлении общественного здоровья сообщили:

"Оба мужчины доставлены с электротравмами. У них диагностированы множественные ожоги II-III степени. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение. Проводится комплекс интенсивной терапии".

Причины происшествия устанавливаются. Официальных комментариев от работодателя пока не поступало. Состояние мужчин оценивается как тяжёлое, но стабильное.

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