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В Алматы двухлетний ребёнок выпал из окна и погиб

Полиция начала расследование.

Вчера, 23:47
АВТОР
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Unsplash Вчера, 23:47
Вчера, 23:47
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Фото: Unsplash

Трагедия произошла в одном из жилых домов Алатауского района Алматы. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, в результате падения с высоты погиб ребёнок 2022 года рождения, передает BAQ.KZ.

"По факту гибели трёхлетнего ребёнка начато расследование. Сотрудники Управления полиции Алатауского района устанавливают все обстоятельства произошедшего", — прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным, малыш выпал из окна квартиры, оставшись без присмотра взрослых. От полученных травм он скончался на месте.

Полиция вновь обращает внимание родителей и законных представителей на необходимость строгого соблюдения мер безопасности в быту:

"Не оставляйте малышей без присмотра, особенно вблизи окон и других потенциально опасных зон. Обязательно используйте специальные фиксаторы на окнах и защитные элементы".

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