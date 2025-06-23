В Алматы двухлетний ребёнок выпал из окна и погиб
Полиция начала расследование.
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Трагедия произошла в одном из жилых домов Алатауского района Алматы. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, в результате падения с высоты погиб ребёнок 2022 года рождения, передает BAQ.KZ.
"По факту гибели трёхлетнего ребёнка начато расследование. Сотрудники Управления полиции Алатауского района устанавливают все обстоятельства произошедшего", — прокомментировали в ведомстве.
По предварительным данным, малыш выпал из окна квартиры, оставшись без присмотра взрослых. От полученных травм он скончался на месте.
Полиция вновь обращает внимание родителей и законных представителей на необходимость строгого соблюдения мер безопасности в быту:
"Не оставляйте малышей без присмотра, особенно вблизи окон и других потенциально опасных зон. Обязательно используйте специальные фиксаторы на окнах и защитные элементы".