Трагедия произошла в одном из жилых домов Алатауского района Алматы. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции города, в результате падения с высоты погиб ребёнок 2022 года рождения, передает BAQ.KZ.

"По факту гибели трёхлетнего ребёнка начато расследование. Сотрудники Управления полиции Алатауского района устанавливают все обстоятельства произошедшего", — прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным, малыш выпал из окна квартиры, оставшись без присмотра взрослых. От полученных травм он скончался на месте.

Полиция вновь обращает внимание родителей и законных представителей на необходимость строгого соблюдения мер безопасности в быту: