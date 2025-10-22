В эти минуты спасатели МЧС работают по повышенному рангу вызова при тушении пожара в административном одноэтажном здании, расположенном по ул.М.Макатаева Алмалинского района г.Алматы, передаёт BAQ.KZ.

Как отметили в МЧС, на месте развернут оперативный штаб, организовано 4 боевых участка, с которых введены пожарные стволы на кровлю и по периметру здания.

Экстренные службы взаимодействия на месте. Ситуация находится под контролем.