В Медеуском районе Алматы произошла авария с участием городского общественного транспорта, передает BAQ.KZ.

На пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека автобус маршрута №69 въехал в стоявший на остановке автобус №208. Об этом сообщили в департаменте полиции города.

По предварительным данным, водитель 69-го маршрута двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении. Восточнее проспекта Назарбаева он не справился с управлением и столкнулся с автобусом 208-го маршрута, который в это время находился на остановке и ожидал посадку пассажиров.

В результате происшествия водитель и один пассажир автобуса №69 обратились за медицинской помощью. Информация о характере их травм уточняется.

Сотрудники управления полиции Медеуского района проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.