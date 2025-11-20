В Алматы городской автобус протаранил другой маршрут, есть пострадавшие
Водитель не справился с управлением.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Медеуском районе Алматы произошла авария с участием городского общественного транспорта, передает BAQ.KZ.
На пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека автобус маршрута №69 въехал в стоявший на остановке автобус №208. Об этом сообщили в департаменте полиции города.
По предварительным данным, водитель 69-го маршрута двигался по проспекту Райымбека в восточном направлении. Восточнее проспекта Назарбаева он не справился с управлением и столкнулся с автобусом 208-го маршрута, который в это время находился на остановке и ожидал посадку пассажиров.
В результате происшествия водитель и один пассажир автобуса №69 обратились за медицинской помощью. Информация о характере их травм уточняется.
Сотрудники управления полиции Медеуского района проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- В Астане санврач ввела ограничения из-за роста ОРВИ
- Казахстан может запустить национальный автомобильный бренд: что известно о проекте
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде