В Алматы готовят 87 гостиничных проектов почти на 900 млрд теңге
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Гостиничный рынок Алматы продолжает расти. В городе на разных стадиях находятся 87 гостиничных проектов общей стоимостью около 900 млрд теңге, они добавят 9 590 новых номеров. Это почти в девять раз больше, чем открылось с начала года.
Если разделить стоимость проектов на число будущих номеров, на каждый приходится почти 94 млн теңге вложений.
Часть новых гостиниц уже работает. С начала 2026 года в Алматы открылись 26 гостиниц на 1 103 номера, это почти по три новых отеля в месяц. Все они построены на частные деньги.
Сейчас в городе 448 объектов размещения. Туристам и деловым гостям есть из чего выбирать, от небольших гостиниц до крупных отелей.
Гостей тоже становится больше. За первое полугодие 2026 года гостиницы и другие средства размещения Алматы приняли больше 1,1 млн человек.
Заработали они на этом 53,1 млрд теңге. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в управлении туризма города.
Если проекты, которые сейчас в работе, доведут до конца, номерной фонд Алматы пополнится еще почти десятью тысячами комнат.
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