В Алматы готовят к открытию сразу несколько объектов образования

В Наурызбайском районе Алматы завершается строительство сразу нескольких объектов образования. Ввести в эксплуатацию готовятся школа-интернат, пристройка к школе и три детских сада, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в районном акимате, строительная готовность школы-интерната №15 составляет 99%. Основные строительно-монтажные работы уже завершены, сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы.

Полностью завершено строительство пристройки к школе №174. Объект готов к передаче на баланс городского управления образования.

Кроме того, продолжается подготовка к открытию детских садов в микрорайонах Нурлы Дала и Курамыс. В зданиях устанавливают необходимое оборудование и мебель.

Высокую степень готовности имеет и детский сад в микрорайоне Калкаман. Объект выполнен на 99%. Сейчас здесь завершаются работы по устройству наружных инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории.

После завершения всех работ новые образовательные учреждения смогут принять воспитанников и школьников.