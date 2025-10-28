В Алматы продолжается работа по созданию чистого и комфортного городского пространства. Одним из ключевых направлений стала разработка проекта правил охраны атмосферного воздуха — "О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха". Публичные обсуждения документа состоялись в августе этого года, передает BAQ.KZ.

Основная цель проекта — системное снижение уровня загрязнения атмосферы мегаполиса. Согласно данным, до 60% всех выбросов в Алматы приходится на автотранспорт, остальная часть — на частный сектор, промышленные предприятия, бани, шашлычные, объекты общепита и строительства.

Разрабатываемый документ станет основой будущей экологической политики города. На его базе планируется поэтапное внедрение конкретных мер: модернизация стационарных источников загрязнения, переход на экологичные виды топлива и другие шаги по снижению вредных выбросов.

Реализация проекта, как ожидается, позволит значительно улучшить экологическую ситуацию и создать более комфортные условия для жизни горожан.

Тем временем сами жители отмечают, что качество воздуха напрямую зависит от числа автомобилей и общего отношения к экологии. В рамках опроса проекта "Таза ауа аймағы" / "Зона чистого воздуха" многие признались, что, чтобы подышать чистым воздухом, им приходится выезжать в горы. Алматинцы уверены: улучшить экологию можно только совместными усилиями, ведь загрязнение воздуха — проблема глобального масштаба.