В Алматы грузовик протаранил газопровод и перевернулся на дороге

Пострадал водитель.

Фото: @kris_p_almata

Сегодня днём в Бостандыкском районе Алматы грузовик Shacman, загруженный асфальтом, на большой скорости врезался в опору газопровода и дерево, после чего перевернулся, передает BAQ.KZ. Авария произошла около 16:40 на улице Ушкемпирова, выше проспекта Аль-Фараби.

В результате жители района Ремизовка временно остались без газа, а на дороге образовался затор. По данным пресс-службы ДП Алматы, водитель не справился с управлением.

Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции Бостандыкского района, — отметили в ведомстве. 

По сообщению ДП Алматы, других пострадавших нет. Коммунальные службы ликвидируют последствия аварии, движение в районе происшествия затруднено.

 
 
 
 
 
