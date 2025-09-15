В Алматы грузовик протаранил газопровод и перевернулся на дороге
Пострадал водитель.
Сегодня, 21:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:48Сегодня, 21:48
105Фото: @kris_p_almata
Сегодня днём в Бостандыкском районе Алматы грузовик Shacman, загруженный асфальтом, на большой скорости врезался в опору газопровода и дерево, после чего перевернулся, передает BAQ.KZ. Авария произошла около 16:40 на улице Ушкемпирова, выше проспекта Аль-Фараби.
В результате жители района Ремизовка временно остались без газа, а на дороге образовался затор. По данным пресс-службы ДП Алматы, водитель не справился с управлением.
Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции Бостандыкского района, — отметили в ведомстве.
По сообщению ДП Алматы, других пострадавших нет. Коммунальные службы ликвидируют последствия аварии, движение в районе происшествия затруднено.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
- Семь золотых медалей: Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира
- Ярмарка продукции аграриев из Актюбинской и Кызылординской областей проходит в Астане
- Гружёный самосвал провалился под землю в центре Семея