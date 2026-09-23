Еще три вертолетные площадки планируют открыть при больницах Алматы

В Алматы работает единственная среди городских стационаров вертолетная площадка. Она находится при ГКБ №4 и позволяет быстрее доставлять пациентов с тяжелыми травмами, в том числе из горных и труднодоступных районов. В городе планируют открыть еще три такие площадки, передает BAQ.KZ.

Руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Марат Пашимов объяснил, почему такая возможность особенно нужна травматологическим пациентам.

«В травматологии особенно важен так называемый золотой час. Наличие вертолётной площадки позволяет значительно сократить время доставки пациентов в стационар. В дальнейшем возможности санитарной авиации планируется расширять, в Алматы количество вертолётных площадок будет увеличено до четырёх», - отметил Марат Пашимов.

Площадка находится при Региональном центре травматологии и ортопедии, который открылся 26 августа 2026 года. Там пациентов ведут от экстренной диагностики и операции до реабилитации.

Приемное отделение ГКБ №4 сейчас рассчитано на 450 пациентов в сутки. Раньше его пропускная способность составляла 250 человек.

Там работают четыре операционных зала, два из которых открыли недавно, и отделение реанимации и интенсивной терапии на 12 коек. Для распределения пациентов по степени тяжести действует система triage.

В больнице есть и Центр чрескожных коронарных вмешательств, где проводят диагностику и лечение сосудов сердца.

ГКБ №4 обслуживает более 500 тысяч жителей Алматы, а по отдельным направлениям принимает пациентов со всего города. За год здесь проводят до 12 500 операций.

В больнице работают 1 118 сотрудников, из них 260 врачей.