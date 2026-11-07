В Алматы и Талдыкоргане ожидается скопление загрязняющих веществ в воздухе

В Алматы и Талдыкоргане 7 ноября прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут способствовать накоплению вредных веществ в атмосферном воздухе.

Как передаёт РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеоусловия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их скоплению в приземном слое атмосферы.

В такие периоды качество воздуха в населенных пунктах может ухудшаться, что способно негативно отражаться на здоровье людей. На уровень загрязнения также влияют погодные условия, в том числе ветер, осадки, влажность и температура воздуха.

В связи с прогнозом специалисты рекомендуют жителям сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от продолжительных прогулок.

Людям с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства.

Кроме того, следует ограничить физические нагрузки на свежем воздухе. Занятия спортом и физкультурой лучше перенести в закрытые помещения.