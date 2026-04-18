В Алматы и ВКО задержали наркокурьеров, работавших через Telegram
Ведётся досудебное расследование.
Сегодня 2026, 18:31
Фото: Pixabay.com
В Казахстане пресечена деятельность сети закладчиков, распространявших наркотики через мессенджер Telegram. Задержания прошли в Алматы и Восточно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В Алматы полицейские задержали 20-летнюю девушку. При ней обнаружили 36 свёртков с мефедроном общим весом более 20 граммов.
В Усть-Каменогорске задержан 30-летний мужчина. В его квартире нашли 12 свёртков с наркотическим веществом a-PVP, а также пять мобильных телефонов и другие доказательства причастности к незаконной деятельности. По данным следствия, он устроился закладчиком в январе через Telegram, а в марте переехал в ВКО, где продолжил распространять наркотики.
Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания.
В полиции отметили, что изъятые объёмы относятся к крупному размеру, а сами преступления квалифицируются как тяжкие.
