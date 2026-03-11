  • Главная
В Алматы "инватакси" в День референдума будет работать бесплатно

АВТОР
Фото: акимат Алматы

Бесплатное «Инватакси» будет доступно для лиц с особыми потребностями в Алматы 15 марта, передает BAQ.KZ.

Жители Алматы с особыми потребностями смогут бесплатно воспользоваться услугами «Инватакси» для поездки на избирательные участки в день проведения республиканского референдума.

Для обеспечения доступности участков и комфортного передвижения горожан работа службы «Инватакси» будет организована управлением занятости и социальных программ города.

– Услуга предназначена для граждан, передвигающихся на кресле-коляске и имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, а также для людей с нарушением зрения.В день референдума будет задействовано 170 автомобилей «Инватакси», из них 36 специально оборудованных машин и 134 легковых автомобиля не ранее 2020 года выпуска. Дополнительно будут работать 20 дежурных автомобилей для оказания транспортных услуг маломобильным гражданам, – сообщили в акимате города.

Заказать «Инватакси» можно по телефонам диспетчерских служб.

Для граждан, передвигающихся на кресле-коляске и имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
+7 707 710 60 50
+7 747 195 35 75
+7 747 402 64 15

Для граждан с нарушением зрения:
+7 727 338 32 78
+7 705 980 87 09
+7 705 831 48 14

Также в день референдума можно вызвать дежурный автомобиль по номеру: +7 700 151 0701 / 338-30-09.

По указанному номеру жители могут обратиться и по вопросам качества оказания услуг «Инватакси» или при возникновении проблем с перевозкой. Меры направлены на обеспечение доступности передвижения и создание равных условий для участия граждан в республиканском референдуме.

