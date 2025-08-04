В Алматы ищут сбежавших воспитанниц детского дома
Девочки и ранее убегали.
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В Алматы уже две недели не могут найти двух несовершеннолетних воспитанниц детского дома, которые 18 июля самовольно покинули учреждение. К поискам, помимо полиции, подключились волонтеры, передает BAQ.KZ.
Информация о пропаже девочек появилась на странице волонтерского движения Lider.kz в Instagram. Волонтеры распространили ориентировки с приметами и фото подростков.
Одна из них 2009 года рождения, рост 155–157 см, среднего телосложения, волосы русые, длинные, глаза карие. В день исчезновения была в черной футболке и черных штанах.
Другая девочка 2010 года рождения, рост 165 см, телосложение среднее, волосы темные, длинные, глаза карие. Была одета в черную футболку и светло-голубые джинсы.
Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, по факту ухода возбуждено розыскное дело. Расследование ведет Управление полиции Бостандыкского района.
Правоохранители отмечают, что девочки уже не впервые самовольно покидают учреждение. Каждый раз их находили и возвращали полицейские.
"Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. С руководством учреждения ранее уже проводилась профилактическая работа о необходимости усиления контроля за воспитанниками", — сообщили в полиции.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочек, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефону 102.
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