В Алматы уже две недели не могут найти двух несовершеннолетних воспитанниц детского дома, которые 18 июля самовольно покинули учреждение. К поискам, помимо полиции, подключились волонтеры, передает BAQ.KZ.

Информация о пропаже девочек появилась на странице волонтерского движения Lider.kz в Instagram. Волонтеры распространили ориентировки с приметами и фото подростков.

Одна из них 2009 года рождения, рост 155–157 см, среднего телосложения, волосы русые, длинные, глаза карие. В день исчезновения была в черной футболке и черных штанах.

Другая девочка 2010 года рождения, рост 165 см, телосложение среднее, волосы темные, длинные, глаза карие. Была одета в черную футболку и светло-голубые джинсы.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, по факту ухода возбуждено розыскное дело. Расследование ведет Управление полиции Бостандыкского района.

Правоохранители отмечают, что девочки уже не впервые самовольно покидают учреждение. Каждый раз их находили и возвращали полицейские.

"Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. С руководством учреждения ранее уже проводилась профилактическая работа о необходимости усиления контроля за воспитанниками", — сообщили в полиции.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девочек, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефону 102.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Волонтеры Алматы "LIDER.KZ" (@volontery_almaty_lider.kz)