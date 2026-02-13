В воскресенье, 15 февраля, в Алматы пройдет забег Winter Run. В связи с проведением марафона часть дорог будет перекрыта, а 19 городских автобусных маршрутов скорректируют схему движения ориентировочно до 12:00, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Транспортный холдинг Алматы.

На время соревнований ограничат движение на участке проспект аль-Фараби — от пересечения с улицей Померанцева до улицы Гагарина. Общественный транспорт будет объезжать перекрытую зону по альтернативным улицам.

В одном направлении изменится схема движения у маршрутов № 15, 30, 31, 38, 45, 62, 63, 64, 67, 77, 86, 101, 116, 127 и 211 — автобусы направят по улицам Жарокова, Утепова, Розыбакиева, проспектам Серкебаева, Достык, Назарбаева и другим параллельным магистралям. В обратном направлении они продолжат курсировать без изменений.

Кроме того, маршруты № 32, 34, 103 и 135 временно сократят путь следования в южном направлении. Их конечную остановку перенесут к микрорайону «Орбита-2». Обратное движение начнется именно от этой точки, далее автобусы проследуют по привычной схеме.

Горожан просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.