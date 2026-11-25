В Алматы пересматривают расписание автобусов, чтобы транспорт чаще ходил в часы пик, а количество рейсов в течение дня соответствовало реальному пассажиропотоку. За основу взяли международный опыт, в том числе Лондона и Нью-Йорка. Изменения уже коснулись 92 городских маршрутов, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

При этом общее количество автобусов не сократили. Пригородные и горные маршруты изменения не затронули.

Почему решили пересмотреть расписание

Сегодня в Алматы работают 27 автопарков, которые обслуживают 210 автобусных маршрутов. Ежедневно на дороги города выезжают около 3,2 тысячи автобусов, перевозящих более 1,6 млн пассажиров.

Вместе с тем растут и суммы, которые перевозчики запрашивают из городского бюджета:

в 2024 году – 83,7 млрд тенге;

в 2026 году – 149,6 млрд тенге.

За два года заявленная сумма субсидий выросла почти на 79%.

В связи с этим городские власти решили пересмотреть расходы перевозчиков и изучить, насколько загружены автобусы на разных маршрутах и в разное время суток.

Что изменится для пассажиров

Новый подход предполагает, что в утренние и вечерние часы пик автобусы будут ходить интенсивнее, а в периоды, когда пассажиров меньше, количество рейсов могут скорректировать.

Из 92 маршрутов, на которых изменили расписание, 35 обслуживает муниципальный перевозчик «Алматыэлектротранс». На них количество фактически выполняемых рейсов сохранили. Часть рейсов, исключенных из расчета субсидий, предприятие продолжает выполнять за свой счет.

По остальным 57 маршрутам специалисты дополнительно изучают пассажиропоток, загруженность салонов и интервалы между автобусами. Окончательные решения по каждому маршруту планируют принять до конца 2026 года.

За движением автобусов будут следить внимательнее

В Алматы также модернизируют диспетчерскую систему. Она позволит отслеживать, сколько автобусов вышло на линию, соблюдают ли водители расписание и как долго пассажирам приходится ждать транспорт.

Кроме того, для Алматы и прилегающих населенных пунктов разрабатывают новые правила финансирования общественного транспорта. При расчете субсидий рассматривают возможность учитывать не только количество рейсов, но и пассажиропоток, регулярность движения, оплату проезда и качество обслуживания.