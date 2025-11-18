В Алматы в пилотном режиме обновили схему дорожного движения на одном из самых загруженных перекрестков — проспекта Достык и улицы Жолдасбекова, передает BAQ.KZ. Управление организации дорожного движения совместно с административной полицией скорректировали работу светофора и добавили новую фазу.

По данным ведомства, изменение должно повысить безопасность пешеходов и улучшить пропускную способность транспорта. Пилотный проект направлен на снижение аварийности и оптимизацию трафика в центральной части города. Водителей и пешеходов просят внимательно следить за обновлёнными сигналами светофора и строго соблюдать ПДД.