В Алматы изменили схему движения на самом загруженном перекрестке
Сегодня, 06:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:42Сегодня, 06:42
84Фото: акимат Алматы
В Алматы в пилотном режиме обновили схему дорожного движения на одном из самых загруженных перекрестков — проспекта Достык и улицы Жолдасбекова, передает BAQ.KZ. Управление организации дорожного движения совместно с административной полицией скорректировали работу светофора и добавили новую фазу.
По данным ведомства, изменение должно повысить безопасность пешеходов и улучшить пропускную способность транспорта. Пилотный проект направлен на снижение аварийности и оптимизацию трафика в центральной части города. Водителей и пешеходов просят внимательно следить за обновлёнными сигналами светофора и строго соблюдать ПДД.