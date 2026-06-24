В Алматы изменили схемы движения 12 автобусных маршрутов из-за дорожного ремонта

В Алматы временно изменены схемы движения 12 автобусных маршрутов в связи с проведением ремонтных работ на улице Рыскулбекова.

Как сообщили в Транспортном холдинге города, ограничения начали действовать с 24 июня и сохранятся до завершения дорожного ремонта. На время работ автобусы будут следовать по объездным маршрутам.

Изменения коснулись маршрутов №3, №15, №32, №34, №59, №63, №63А, №67, №103, №119, №135 и №205.

Большинство маршрутов в северном направлении будут объезжать ремонтируемый участок по улицам Мустафина, Торайгырова, Навои и Жандосова. Для ряда автобусов также предусмотрен проезд через проспект Алтынсарина с последующим возвращением на привычную схему движения.

В частности, маршруты №3, №15, №34, №103 и №135 в северном направлении будут двигаться по улицам Мустафина, Торайгырова, Навои, Жандосова и далее через проспект Алтынсарина. Аналогичные изменения затронули и обратное направление движения большинства из этих маршрутов.

Маршруты №32, №59, №119 и №205 также будут следовать в объезд через улицы Торайгырова, Навои и Жандосова. Для маршрутов №63 и №67 изменена схема движения в северном направлении, а маршрут №63А временно скорректирован в южном направлении.

В Транспортном холдинге рекомендуют пассажирам заранее учитывать изменения при планировании поездок и уточнять актуальную информацию о движении общественного транспорта через официальные сервисы.