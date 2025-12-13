В Алматы с 14 декабря будут скорректированы схемы движения автобусных маршрутов №59 и №92. Изменения связаны с вводом в эксплуатацию новой линии скоростного автобусного движения BRT по улице Желтоксан, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на транспортный холдинг города.

С указанной даты автобусы обоих маршрутов в обоих направлениях начнут курсировать по улице Желтоксан с использованием выделенной полосы BRT. При этом организация движения будет различаться в зависимости от направления: при следовании на север автобусы будут двигаться по правой стороне проезжей части, на юг — по левой.

Проект BRT на улице Желтоксан начали реализовывать 26 апреля текущего года. Новая линия призвана соединить действующий участок скоростного автобусного движения на улице Тимирязева со строящейся линией BRT на проспекте Райымбек батыра.

Власти города отмечают, что запуск новой линии позволит повысить пропускную способность улицы и улучшить качество общественного транспорта.