У женщины в Алматы изъяли 2,5 кг наркотиков

В Алматы задержали женщину по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. По предварительным данным, она занималась получением, хранением, фасовкой и подготовкой запрещенных веществ к дальнейшему сбыту.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматы задержали подозреваемую в Турксибском районе города.

При проверке ее автомобиля правоохранители обнаружили 50 свертков с веществом, похожим на наркотическое, а также несколько крупных упаковок с веществом в виде порошка. Общий вес изъятого составил 2,5 кг. Кроме того, в машине нашли пакеты для фасовки и изоляционную ленту.

По данным полиции, задержанная указала ранее оборудованные ею тайники. В результате оперативники изъяли еще 150 свертков, внутри которых, предположительно, находилось наркотическое вещество.

В ходе расследования проверяется возможная причастность женщины к незаконному обороту наркотиков. По предварительным данным, в ее обязанности входили получение, хранение и фасовка наркотиков в крупном размере, а также подготовка их для передачи курьерам.