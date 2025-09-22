С 16 по 19 сентября 2025 года в Алматы проведена масштабная операция по борьбе с оборотом поддельной продукции, передает BAQ.KZ.

Совместными усилиями Министерства юстиции и Министерства внутренних дел РК были выявлены серьезные нарушения на территории оптово-розничного рынка "Байсат".

В рамках рейда обнаружена крупная партия аксессуаров для мобильных телефонов, реализуемых под брендом Apple. Индивидуальный предприниматель под именем "А" организовал поставки контрафактных зарядных устройств, наушников, кабелей и адаптеров по всей стране. Изъято свыше 1,5 тысячи единиц продукции на сумму около 2 миллионов тенге. Возбуждено административное дело по статье 158 КоАП РК — незаконное использование товарного знака.

Второй инцидент зафиксирован в складском помещении рядом с рынком. Здесь хранились тысячи баллонов технического аэрозоля под маркой WD-40, также подозреваемых в контрафактном происхождении. В отношении ИП "И" начато аналогичное административное производство. Изъято свыше 2 тысяч единиц поддельной продукции на сумму около 3 миллионов тенге.

Эксперты подчеркивают: использование фальсифицированной продукции не только нарушает права правообладателей, но и представляет реальную угрозу для здоровья и безопасности граждан. Такие товары могут содержать токсичные вещества, вызывать аллергические реакции, а в случае с электроникой — даже привести к короткому замыканию и пожару.

Материалы обоих дел направлены в суд.