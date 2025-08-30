Сегодня на площади Абая в Алматы состоялся масштабный праздничный концерт, посвящённый 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ. Торжественное мероприятие, собравшее более 10 тысяч зрителей, открылось исполнением Государственного гимна.

Четырёхчасовая программа объединила артистов разных поколений и жанров — от народных исполнителей и домбристов до популярных эстрадных певцов и этно-ансамблей. На сцену вышли Роза Рымбаева, Тамара Асар, Жанар Айжанова, Айгуль Косанова, Жамиля Серкебаева, группа "МузАрт Life", Али Окапов, квартет IL Canto, Temirlan & Yernat, Зарина Алтынбаева, Молдир Ауелбекова и многие другие известные исполнители. Атмосферу праздника дополнили выступления фольклорно-этнографического ансамбля ASU, этно-ансамбля "Сазген сазы" и эстрадно-симфонического оркестра AL Jazz Symphony.

Особенным сюрпризом стало представление театра "Жаңа ғасыр", который под открытым небом показал спектакль "Алматы – махаббатым" и вызвал восторг у публики. Финалом вечера стало выступление хедлайнеров концерта — Yenlik и Кайрата Нуртаса. Праздник завершился под бурные аплодисменты и единую песню тысяч голосов, объединивших зрителей в атмосфере радости и единства.