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В Алматы легковое авто столкнулось с автобусом, есть пострадавшие

Двое в больнице.

Сегодня, 15:37
АВТОР
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В Алматы легковое авто столкнулось с автобусом, есть пострадавшие Сегодня, 15:37
Сегодня, 15:37
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 2 июля в Алатауском районе Алматы, передает BAQ.KZ. По информации местных правоохранительных органов, около 23:30 на улице Саина водитель легкового автомобиля Toyota Corolla не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в автобус, двигавшийся в том же направлении.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир легковушки. Оба были оперативно доставлены в городскую больницу с различными травмами. Состояние пострадавших уточняется.

Сотрудники полиции Алатауского района проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства ДТП. На месте происшествия работали оперативные службы. Водитель автобуса не пострадал, и на данный момент ему не предъявлены обвинения.

Обстоятельства аварии продолжат выяснять в ходе следственных действий.

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