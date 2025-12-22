В Алматы модернизировали пожарную часть
В здании выполнен капитальный ремонт.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Турксибском районе Алматы завершена модернизация специализированной пожарной части. С обновлённой инфраструктурой подразделения ознакомился министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов, передаёт BAQ.KZ.
Объект, введённый в эксплуатацию в 1957 году, на протяжении десятилетий обеспечивает противопожарную безопасность одного из ключевых направлений города.
Работы проведены в рамках поэтапной модернизации ведомственных объектов, осуществляемой по поручению Главы МЧС. В здании выполнен капитальный ремонт: полностью заменена кровля, проведены внутренние и внешние отделочные работы, фасад оформлен с применением современных линеарных панелей в соответствии с архитектурным генокодом ведомства.
Также обновлены инженерные сети, установлена система удаления выхлопных газов в гаражных боксах, смонтирована новая пожарная сигнализация и проведено комплексное благоустройство территории подразделения.
Пожарное депо рассчитано на четыре выезда и оснащено основной и специальной техникой. Подразделение обеспечивает противопожарную защиту более 65 тысяч жителей и 289 объектов, включая жилые массивы Жас-Канат, Аяжан, Береке и Маяк, а также международный аэропорт Алматы, железнодорожный вокзал и объекты Министерства обороны. Проведённая модернизация повысила готовность подразделения к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.
Самое читаемое
- С 1 января повысятся пороги снятия с ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Пятизвёздочный гостиничный комплекс стоимостью 6,5 млрд тенге открыли в Семее
- 31 село подключили к газу в Актюбинской области
- Ушёл из жизни народный артист Асанали Ашимов