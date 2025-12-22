В Турксибском районе Алматы завершена модернизация специализированной пожарной части. С обновлённой инфраструктурой подразделения ознакомился министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант Чингис Аринов, передаёт BAQ.KZ.

Объект, введённый в эксплуатацию в 1957 году, на протяжении десятилетий обеспечивает противопожарную безопасность одного из ключевых направлений города.

Работы проведены в рамках поэтапной модернизации ведомственных объектов, осуществляемой по поручению Главы МЧС. В здании выполнен капитальный ремонт: полностью заменена кровля, проведены внутренние и внешние отделочные работы, фасад оформлен с применением современных линеарных панелей в соответствии с архитектурным генокодом ведомства.

Также обновлены инженерные сети, установлена система удаления выхлопных газов в гаражных боксах, смонтирована новая пожарная сигнализация и проведено комплексное благоустройство территории подразделения.

Пожарное депо рассчитано на четыре выезда и оснащено основной и специальной техникой. Подразделение обеспечивает противопожарную защиту более 65 тысяч жителей и 289 объектов, включая жилые массивы Жас-Канат, Аяжан, Береке и Маяк, а также международный аэропорт Алматы, железнодорожный вокзал и объекты Министерства обороны. Проведённая модернизация повысила готовность подразделения к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.