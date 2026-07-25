В Алматы модернизируют интернет-инфраструктуру в 10 тысячах жилых домов
Новый стандарт связи позволяет обеспечить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
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В Алматы стартовал очередной этап модернизации цифровой инфраструктуры, в рамках которого 10 тысяч многоквартирных жилых домов подключат к высокоскоростному интернету по технологии XGSPON. Об этом сообщили в городском управлении цифровизации.
На данный момент к современной сети уже подключили 80 домов в Турксибском районе, а также свыше 700 жилых зданий на территории Наурызбайского и Ауэзовского районов.
Основной объем работ запланирован на 2026 год, в течение которого высокоскоростным доступом охватят 10 тысяч многоэтажек.
Помимо модернизации сетей связи, проект включает элементы системы общественной безопасности: в подъездах жилых домов установят 40 тысяч камер видеонаблюдения. Кроме того, для 10 тысяч семей предусмотрен ввод специального социального тарифа.
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