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В Алматы модернизируют интернет-инфраструктуру в 10 тысячах жилых домов

Новый стандарт связи позволяет обеспечить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

25 Июля 2026, 20:54
АВТОР
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Акимат города Алматы 25 Июля 2026, 20:54
25 Июля 2026, 20:54
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Фото: Акимат города Алматы

В Алматы стартовал очередной этап модернизации цифровой инфраструктуры, в рамках которого 10 тысяч многоквартирных жилых домов подключат к высокоскоростному интернету по технологии XGSPON. Об этом сообщили в городском управлении цифровизации.

На данный момент к современной сети уже подключили 80 домов в Турксибском районе, а также свыше 700 жилых зданий на территории Наурызбайского и Ауэзовского районов.

Основной объем работ запланирован на 2026 год, в течение которого высокоскоростным доступом охватят 10 тысяч многоэтажек.

Помимо модернизации сетей связи, проект включает элементы системы общественной безопасности: в подъездах жилых домов установят 40 тысяч камер видеонаблюдения. Кроме того, для 10 тысяч семей предусмотрен ввод специального социального тарифа.

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