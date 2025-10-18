В Алматы модернизируют ряд городских клиник
Модернизация улучшит качество и доступность медуслуг.
В Алматы активно преображаются городские клиники. Заместитель акима Нурлан Абдрахим и руководитель Управления общественного здравоохранения Марат Пашимов провели выездной осмотр медицинских учреждений, где ведутся масштабные ремонтные работы и внедряются современные инновации, передаёт BAQ.KZ.
Так, по информации акимата города, в 2024 году ГКБ №1 включена в дорожную карту по реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения Алматы.
В Детской городской клинической больнице №2 реализуется проект по строительству нового корпуса, который обеспечит ещё более качественную помощь детям. Медучреждение ежегодно обслуживает около 90 тыс. детей, внедряет новые методы лечения.
В Городской клинической больнице №7 идет реконструкция основного здания и поликлиники - работы направлены на создание современного пространства для жителей Алматы.
Работы продолжаются в рамках программы модернизации, направленной на улучшение качества и доступности медицинских услуг в Алматы.
