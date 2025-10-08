В Алматы строительство 40-этажного жилого комплекса, вызвавшее широкий общественный резонанс, может быть отменено. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, в новом Строительном кодексе предусмотрены нормы, которые запрещают возведение высотных зданий в районах с повышенной сейсмической опасностью.

"В новом кодексе мы предусмотрели целый блок по сейсмической безопасности. В Казахстане 45% территории относятся к сейсмоопасным зонам. Поэтому теперь в Алматы и других регионах, где есть риски землетрясений, нельзя будет строить высокоэтажные дома", – пояснил Нагаспаев.

Он отметил, что акиматы обязаны провести паспортизацию всех объектов, расположенных в сейсмически опасных районах. Эти работы будут финансироваться из местных бюджетов.

"Акиматы, особенно Алматы, должны использовать карты сейсмического микрозонирования, которые разрабатывает специализированный институт при МЧС. Без этих карт корректировка проектов детальной планировки будет невозможна", – подчеркнул министр.

Что касается уже существующих проектов, то, по словам Нагаспаева, некоторые из них, включая упомянутую 40-этажку, уже приостановлены из-за отсутствия необходимой документации.

"Те органы, которые выдавали разрешение, в том числе и ГАСК , они были проверены со стороны министерства, вышестоящим органом и также были наказаны, предписание дано. Там процесс сейчас идет. Разборки продолжаются. После судебных решений скажем, что будет", – добавил глава ведомства.

Журналисты уточнили, можно ли предположить, что строительство 40-этажного жилого комплекса в Алматы будет отменено.