В Алматы молодежь объединилась для борьбы с отходами и призвала бизнес стать экологичнее

В Алматы презентовали новое молодежное экологическое сообщество, которое объединило эко-активистов, волонтеров и авторов экологических инициатив. Площадка создана для продвижения экологической культуры, развития волонтерских проектов и реализации инициатив в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан».

Презентация прошла в Молодежном комьюнити-центре Медеуского района. В мероприятии приняли участие более 45 представителей молодежных организаций, волонтерских объединений и экологических проектов города.

Во время встречи участники представили инициативы по сбору и переработке пластиковых и алюминиевых отходов, использованных батареек, повторному использованию вторсырья, а также проекты по проведению экологических мастер-классов, субботников и образовательных кампаний.

Особое внимание было уделено развитию экологической культуры. Участники отметили, что бережное отношение к окружающей среде должно стать частью повседневной жизни, а не ограничиваться разовыми акциями.

Одной из главных тем обсуждения стало сотрудничество с бизнесом. Молодые эко-активисты призвали компании, использующие пластиковую и алюминиевую упаковку, активнее участвовать в программах по сбору и переработке отходов, а также поддерживать инициативы, направленные на развитие ответственного потребления.

«Экологические изменения невозможны без объединения усилий общества, государства и бизнеса. Именно совместные проекты способны сформировать новую экологическую культуру и сделать ответственное отношение к окружающей среде нормой для каждого жителя города», — отметил руководитель Молодежного комьюнити-центра Медеуского района Рустам Кайрыев.

Кроме того, участники обменялись опытом реализации экологических проектов, обсудили новые форматы просветительской работы и вовлечение школьников и студентов в природоохранную деятельность.

Организаторы подчеркнули, что новое сообщество станет открытой площадкой для всех желающих участвовать в экологических проектах и предлагать инициативы, направленные на улучшение городской среды.