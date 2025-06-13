Полицейские Бостандыкского района Алматы задержали девушку, подозреваемую в мошенничестве: она размещала в популярных онлайн-приложениях ложные объявления о сдаче квартир в аренду, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным правоохранителей, у задержанной не было собственного жилья, однако она принимала предоплату от желающих снять квартиру, после чего исчезала и переставала выходить на связь. Полученные деньги мошенница тратила на личные нужды. По факту её действий в полицию поступило около 15 заявлений от пострадавших.

"Борьба с мошенничеством - ключевой приоритет полиции. Такие преступления подрывают доверие граждан. Наша задача - быстро выявлять и пресекать нарушения, привлекать виновных к ответственности", - заявил начальник отдела полиции Бостандыкского района Мухаммедали Сейсенулы.

Полиция продолжает расследование и призывает жителей Алматы быть бдительными при аренде жилья: проверять документы и не переводить предоплату до полной уверенности в надежности арендодателя.