Во дворе жилого комплекса "Каспий" в Алатауском районе Алматы произошёл серьёзный инцидент: пострадал пятилетний ребёнок. По словам очевидцев, сначала возник спор между детьми, после чего взрослый мужчина вмешался и, как видно на видеозаписи, сильно пнул мальчика, передаёт BAQ.KZ.

Родители ребёнка заявляют, что супруги мужчины не признают своей вины.

Мальчик был доставлен в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга.

На инцидент оперативно отреагировали полиция и детский омбудсмен города.

"По факту избиения на детской площадке в Алматы заведено уголовное дело. Вся необходимая помощь будет оказана", — сообщила детский омбудсмен.

Ситуация находится на контроле Регионального уполномоченного по правам ребёнка города Алматы.

“Подозреваемый незамедлительно задержан и водворен в изолятор временного содержания” - сообщила пресс-служба полиции.