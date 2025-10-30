  • 30 Октября, 18:55

В Алматы мужчина подозревается в убийстве собственной матери

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.

Трагедия произошла в Бостандыкском районе Алматы, передает BAQ.KZ. По данным полиции, 41-летний мужчина, состоящий на учёте в Центре психического здоровья, подозревается в убийстве своей матери.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

