В Алматы мужчина подозревается в убийстве собственной матери
Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины.
Сегодня, 17:57
Трагедия произошла в Бостандыкском районе Алматы, передает BAQ.KZ. По данным полиции, 41-летний мужчина, состоящий на учёте в Центре психического здоровья, подозревается в убийстве своей матери.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
