В Алматы мужчина с ножом напугал прохожих на улице

По словам очевидцев, инцидент произошёл утром 23 мая в районе улиц Ескараева и Серкебаева. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно и приставал к людям, держа в руках нож.

Также очевидцы рассказали, что позже мужчина сел в троллейбус №1 и уехал.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности мужчины и его задержанию.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия представляют угрозу общественной безопасности, а всем обстоятельствам произошедшего будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Казахстана.