В Алматы мужчина с ножом напугал прохожих на улице
В Алматы полиция проводит проверку после появления в соцсетях информации о мужчине с ножом, который пугал прохожих в Бостандыкском районе города.
Сегодня 2026, 11:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:36Сегодня 2026, 11:36
144Фото: Pixabay.com
По словам очевидцев, инцидент произошёл утром 23 мая в районе улиц Ескараева и Серкебаева. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно и приставал к людям, держа в руках нож.
Также очевидцы рассказали, что позже мужчина сел в троллейбус №1 и уехал.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности мужчины и его задержанию.
В ведомстве подчеркнули, что подобные действия представляют угрозу общественной безопасности, а всем обстоятельствам произошедшего будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Казахстана.