В июле в городе Алматы Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с иностранными партнерами задержан гражданин Казахстана по подозрению в совершении компьютерных преступлений, передает BAQ.KZ.

По материалам следствия он проникал на серверы иностранных компаний и устанавливал вредоносные программы, шифрующие компьютерные данные. За восстановление данных требовал выкуп в криптовалюте.