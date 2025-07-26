  • 26 Июля, 14:54

В Алматы мужчина требовал выкуп в криптовалюте за восстановление данных

Подозреваемый в совершении компьютерных преступлений задержан.

Сегодня, 14:05
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 14:05
Сегодня, 14:05
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Фото: Pixabay.com

В июле в городе Алматы Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с иностранными партнерами задержан гражданин Казахстана по подозрению в совершении компьютерных преступлений, передает BAQ.KZ.

По материалам следствия он проникал на серверы иностранных компаний и устанавливал вредоносные программы, шифрующие компьютерные данные. За восстановление данных требовал выкуп в криптовалюте.

"В ходе обыска изъяты вещественные доказательства, которые использовались им для совершения кибератак", - отметили в пресс-службе КНБ.

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