В Алматы мужчина жестоко убил отца своей возлюбленной
Перерезал горло после ссоры.
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В Алматы произошло особо жестокое убийство — мужчина напал на отца своей возлюбленной, нанеся ему несколько ножевых ранений, после чего перерезал горло, передаёт BAQ.KZ.
По информации Департамента полиции города Алматы, трагедия произошла в Медеуском районе. Подозреваемый был задержан "по горячим следам" и водворён в изолятор временного содержания.
"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжается досудебное расследование", — сообщили в пресс-службе ДП.
Следствие установило, что причиной убийства стали личные разногласия и словесный конфликт, переросший в физическое насилие.
Сейчас по делу проводятся все необходимые процессуальные действия. Уголовное дело возбуждено по статье 99 УК РК ("Убийство"), расследование продолжается.
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