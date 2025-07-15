В Алматы произошло особо жестокое убийство — мужчина напал на отца своей возлюбленной, нанеся ему несколько ножевых ранений, после чего перерезал горло, передаёт BAQ.KZ.

По информации Департамента полиции города Алматы, трагедия произошла в Медеуском районе. Подозреваемый был задержан "по горячим следам" и водворён в изолятор временного содержания.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжается досудебное расследование", — сообщили в пресс-службе ДП.

Следствие установило, что причиной убийства стали личные разногласия и словесный конфликт, переросший в физическое насилие.

Сейчас по делу проводятся все необходимые процессуальные действия. Уголовное дело возбуждено по статье 99 УК РК ("Убийство"), расследование продолжается.