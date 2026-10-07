В Алматы мужчине дали четыре года за хранение аналога меткатинона

В районном суде №2 Медеуского района Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении мужчины, которого признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта аналога психотропного вещества в особо крупном размере. Во время санкционированного обыска в доме, где проживал подсудимый, обнаружили 2,44 грамма аналога меткатинона — 3-CMC.

Согласно законодательству, такое количество относится к особо крупному размеру. Суд также установил, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за немедицинское употребление каннабиноидов. Ему назначали 10 суток административного ареста. Вину подсудимого подтвердили протокол обыска, показания свидетелей, заключения экспертиз и другие материалы дела.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 296 УК РК и назначил ему шесть лет лишения свободы. Однако на основании закона «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» срок сократили на одну треть. Окончательное наказание составило четыре года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.