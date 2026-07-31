В Алматы в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия временно ограничат движение на одном из участков улицы Манаса, сообщает BAQ.KZ.

Согласно информации городских служб, движение транспорта будет полностью перекрыто с 19:00 31 июля до 08:00 4 августа.

Ограничения затронут участок от проспекта Абая до улицы Тимирязева.

На время проведения работ на месте установят предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактными данными руководителя подрядной организации.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

В акимате также напомнили, что актуальная информация о дорожных перекрытиях публикуется в Telegram-канале @AlmatyJoly, на официальных страницах акимата Алматы в социальных сетях, а также отображается в сервисах 2GIS и «Яндекс Карты».