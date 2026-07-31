В Алматы на четыре дня перекроют участок улицы Манаса
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В Алматы в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия временно ограничат движение на одном из участков улицы Манаса, сообщает BAQ.KZ.
Согласно информации городских служб, движение транспорта будет полностью перекрыто с 19:00 31 июля до 08:00 4 августа.
Ограничения затронут участок от проспекта Абая до улицы Тимирязева.
На время проведения работ на месте установят предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактными данными руководителя подрядной организации.
Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.
В акимате также напомнили, что актуальная информация о дорожных перекрытиях публикуется в Telegram-канале @AlmatyJoly, на официальных страницах акимата Алматы в социальных сетях, а также отображается в сервисах 2GIS и «Яндекс Карты».
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