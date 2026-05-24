В Алматы на день перекрыли участки двух улиц из-за ремонта

В Алматы 24 мая временно ограничили движение на участках улиц Центральная и Талды. Причиной стал средний ремонт дорожного покрытия, сообщили в Telegram-канале Almaty_Joly.

По информации городских служб, движение транспорта будет полностью перекрыто с 08:00 до 23:00 на участке от улицы Салыкова до улицы Жангир Хана.

На месте проведения работ установили предупреждающие дорожные знаки и информационные стенды с контактами руководителя подрядной организации.

Информация о перекрытиях также доступна в Telegram-канале AlmatyJoly, социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс Карты».