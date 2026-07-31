В Алматы на два дня ограничат движение на пересечении Абая и Жарокова
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы на два дня введут временные ограничения движения транспорта на участке пересечения проспекта Абая и улицы Жарокова, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Алматинском производственном филиале АО QazaqGaz Aimaq, ограничения связаны со строительством перехода газопровода в рамках проекта по модернизации городских газораспределительных сетей.
Движение автотранспорта будет ограничено с 06:00 1 августа до 24:00 2 августа 2026 года.
В компании отметили, что проводимые работы направлены на повышение надежности системы газоснабжения Алматы и дальнейшее развитие газовой инфраструктуры города.
Жителей и гостей мегаполиса просят заранее планировать маршруты, учитывать временные изменения в организации дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и выполнять указания сотрудников, обеспечивающих безопасность на участке проведения работ.
В QazaqGaz Aimaq также принесли извинения за временные неудобства и поблагодарили горожан за понимание.
Самое читаемое
- 14 граждан Южной Кореи задержали в Казахстане: что произошло
- В Жамбылской области открыли завод по производству сэндвич-панелей
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 31 июля
- Склад Wildberries в Волгограде загорелся после атаки беспилотников
- Жители Астаны смогут получать заказы от автономных роботов