В Алматы на два дня ограничат движение на пересечении Абая и Жарокова

В Алматы на два дня введут временные ограничения движения транспорта на участке пересечения проспекта Абая и улицы Жарокова, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Алматинском производственном филиале АО QazaqGaz Aimaq, ограничения связаны со строительством перехода газопровода в рамках проекта по модернизации городских газораспределительных сетей.

Движение автотранспорта будет ограничено с 06:00 1 августа до 24:00 2 августа 2026 года.

В компании отметили, что проводимые работы направлены на повышение надежности системы газоснабжения Алматы и дальнейшее развитие газовой инфраструктуры города.

Жителей и гостей мегаполиса просят заранее планировать маршруты, учитывать временные изменения в организации дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и выполнять указания сотрудников, обеспечивающих безопасность на участке проведения работ.

В QazaqGaz Aimaq также принесли извинения за временные неудобства и поблагодарили горожан за понимание.