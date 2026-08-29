В Алматы на два дня перекроют участок проспекта Абылай хана

В Алматы временно ограничат движение на участке проспекта Абылай хана из-за работ по переустройству инженерных сетей в рамках строительства первой линии LRT.

Движение будет полностью перекрыто с 08:00 29 августа до 16:00 30 августа на участке от улицы Толе би до улицы Гоголя.

На время ограничений изменятся схемы движения автобусных маршрутов №12 и №98, а также троллейбусных маршрутов №ТП5 и №ТП6.

Автобусы №12 и №98 в южном направлении будут следовать через проспект Райымбека, улицу Желтоксан, улицу Толе би и далее по проспекту Абылай хана. В северном направлении маршруты пройдут по проспекту Абылай хана, улице Толе би, улице Желтоксан и проспекту Райымбека.

Троллейбусные маршруты №ТП5 и №ТП6 в северном направлении будут следовать через проспект Абая, улицу Желтоксан, проспект Райымбека и проспект Абылай хана. В южном направлении движение организуют через проспект Абылай хана, проспект Райымбека, улицу Наурызбай батыра и проспект Абая.

Горожанам рекомендуют учитывать временные изменения и заранее планировать маршруты с учетом возможных затруднений.

В Алматы продолжается реализация первой линии LRT. На данном этапе ведутся работы по выносу, переустройству и защите инженерных коммуникаций. Протяженность участка первой линии составляет 18,3 км. Запуск LRT планируется в конце 2027 года.