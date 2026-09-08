В Алматы на этой неделе массово отключат электричество

В Алматы с 7 по 12 сентября в разных районах города будут проходить плановые отключения электроэнергии. Ремонтные работы затронут все семь районов электросетей. Подачу электричества будут приостанавливать ежедневно примерно с 08:00–09:00 до 17:00. Специалисты проведут текущий и капитальный ремонт, устранят выявленные дефекты и выполнят подрядные работы.

Отключения в разные дни затронут жителей микрорайонов Айгерим, Шаңырақ, Акжар, Теректы, Калкаман, Таужолы, Каргалы, Горный Гигант, Кок-Тобе, Самал, Мамыр, Таугуль, Атамекен и других. Без света временно останутся и отдельные участки центральных улиц, в том числе Макатаева, Сейфуллина, Абая, Толе би, Шевченко, Достык и Навои.

Точный адресный график отключений опубликован на сайте АО «Алатау Жарық Компаниясы». Ранее сообщалось о возможном повышении тарифов на электроэнергию. Минэнерго предложило пересмотреть предельные тарифы для 60 энергопроизводящих компаний. В Алматы и Алматинской области «Алатау Жарық Компаниясы» предлагала повысить тариф на 8,3%.