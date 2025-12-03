В Алматы на глазах прохожих пытались похитить девушку
В Алматы предотвращена попытка похищения девушки в районе пересечения улиц Толе би и Ауэзова, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл днём и попал на видео, распространившееся в социальных сетях. По словам очевидцев, несколько мужчин пытались силой затолкать девушку в автомобиль.
Ситуацию удалось остановить благодаря решительным действиям местного жителя. Услышав крики, он вмешался, отпугнул нападавших и немедленно вызвал полицию. Мужчины, заметив свидетеля, быстро скрылись с места происшествия.
В Управлении полиции сообщили, что по факту проводится проверка. Правоохранители отметили, что официальных заявлений или звонков от возможной пострадавшей и очевидцев пока не поступало, однако расследование будет продолжено в любом случае. Полицейские подчеркнули, что установят личность всех участников произошедшего и дадут правовую оценку их действиям.
По словам начальника Управления полиции Алмалинского района Максата Пшана, безопасность граждан остаётся приоритетом.
"Независимо от наличия обращений, мы установим все объективные обстоятельства произошедшего и примем меры в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан. Мы благодарны гражданам за их активную гражданскую позицию и внимание к безопасности окружающих",- отметил начальник Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан.
Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия и поиску подозреваемых.
