В Алматы на месяц перекроют оживленный участок дороги

В Жетысуском районе Алматы вводятся временные ограничения для автотранспорта. Перекрытие связано с масштабной реконструкцией изношенных сетей водоотведения, сообщает городской акимат.

Движение транспорта будет в течение месяца — с 16 июня по 20 июля 2026 года — полностью по улице Жумабаева: от улицы Сельской до улицы Жансугурова. На время ремонтных работ объезд закрытого участка будет организован по улицам Омарова и Палладина. На месте уже выставлены предупреждающие дорожные знаки и наглядные схемы.

Ограничение движения — вынужденная мера безопасности, так как реконструируемый трубопровод проложен прямо под проезжей частью. В рамках модернизации городской инфраструктуры коммунальные службы заменят 716 метров старой канализации. Данный участок был введен в эксплуатацию еще в 1967 году и полностью исчерпал свой нормативный ресурс.

В акимате подчеркнули, что ремонт не создаст бытовых проблем для горожан: подача холодной воды и услуги водоотведения на весь период работ будут сохранены в полном объеме. Автовладельцев просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.