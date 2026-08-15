В Алматы на ночь перекроют участок улицы Толе би из-за работ по строительству ЛРТ

В Алматы временно ограничат движение на нескольких участках городских улиц в связи с проведением строительных работ по проекту ЛРТ.

В частности, улицу Толе би частично перекроют на участке от улицы Масанчи до проспекта Сейфуллина. Ограничение начнет действовать в 23:00 15 августа и продлится до 06:00 16 августа.

Как сообщили в акимате, в этот период специалисты будут проводить работы по переустройству инженерных сетей. На участке установят временные предупреждающие дорожные знаки.

Кроме того, ограничения введут на улице Ашимова — от улицы Сабденова до улицы Сагатова. Движение здесь перекроют с 20:00 15 августа, а открыть участок планируют 17 августа.

На Ашимова специалисты будут переустраивать сети водоснабжения и канализации.

Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации движения.