В Алматы на одной из улиц почти на месяц ограничат движение
С 8 июля частично перекроют участок улицы Немировича-Данченко в Алатауском районе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алатауском районе Алматы с 8 июля частично ограничат движение транспорта по улице Немировича-Данченко из-за реконструкции тепловых сетей, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону здесь заменят около 483 метров трубопровода, который эксплуатируется с 1988 года.
Ограничение затронет западную сторону улицы Немировича-Данченко на участке от проспекта Рыскулова до проспекта Райымбека.
На время проведения работ движение автомобилей будет организовано по восточной стороне улицы в обоих направлениях.
Реконструкция проводится для повышения надежности теплоснабжения. После завершения работ стабильное теплоснабжение будет обеспечено для 14 многоквартирных домов, двух частных домов, двух школ и еще десяти объектов.
При этом в период ремонта горячее водоснабжение для потребителей сохранится.
Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.
Самое читаемое
- На похоронах Али Хаменеи прозвучали призывы убить Трампа
- Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 7 июля
- В Алматы мужчина погиб после семейного конфликта
- Убийство 11-летней девочки вызвало массовые протесты во Франции
- Обратная сторона горячего водоснабжения: жители Семея жалуются на выбросы котельных