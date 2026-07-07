В Алатауском районе Алматы с 8 июля частично ограничат движение транспорта по улице Немировича-Данченко из-за реконструкции тепловых сетей, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону здесь заменят около 483 метров трубопровода, который эксплуатируется с 1988 года.

Ограничение затронет западную сторону улицы Немировича-Данченко на участке от проспекта Рыскулова до проспекта Райымбека.

На время проведения работ движение автомобилей будет организовано по восточной стороне улицы в обоих направлениях.

Реконструкция проводится для повышения надежности теплоснабжения. После завершения работ стабильное теплоснабжение будет обеспечено для 14 многоквартирных домов, двух частных домов, двух школ и еще десяти объектов.

При этом в период ремонта горячее водоснабжение для потребителей сохранится.

Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.