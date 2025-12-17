Малый и средний бизнес остается ключевым драйвером экономики Алматы, формируя около 60% валового регионального продукта города и обеспечивая основную часть поступлений в местный бюджет. Об этом сообщил аким мегаполиса Дархан Сатыбалды в ходе выездной пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По его словам, в сфере малого и среднего бизнеса сегодня заняты порядка 90% экономически активного населения города. Количество активно действующих субъектов МСБ за год выросло на 9,4% и достигло 387 тысяч. При этом объем произведенной продукции увеличился сразу на 21%.

Для дальнейшего развития предпринимательства в 2025 году из городского бюджета предусмотрена масштабная поддержка.

"В целях поддержки и дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в 2025 году выделено более 50 млрд тенге. Эти средства будут направлены на поддержку свыше тысячи проектов", — отметил Дархан Сатыбалды.

В акимате подчеркивают, что развитие МСБ остается одним из приоритетов экономической политики города, поскольку напрямую влияет на занятость, доходы населения и устойчивость городской экономики.