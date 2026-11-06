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В Алматы на шесть ночей перекроют участок улицы Центральной

6 Ноября 2026, 16:52
АВТОР
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BAQ.KZ 6 Ноября 2026, 16:52
6 Ноября 2026, 16:52
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Фото: BAQ.KZ

Водителям придется скорректировать ночные маршруты в Алатауском районе Алматы. Из-за работ по продлению улицы Саина до БАКАДа движение на одном из участков временно ограничат почти на неделю.

Ограничения будут действовать с 7 по 12 ноября ежедневно с 23:00 до 06:00.

Проехать нельзя будет по улице Центральной на отрезке от улицы Аруана до улицы Саина.

На ремонтируемом участке установят предупреждающие дорожные знаки. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать временные ограничения.

Актуальную информацию о перекрытиях можно отслеживать в Telegram-канале AlmatyJoly , социальных сетях акимата Алматы, а также в приложениях 2GIS и «Яндекс Карты».

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