В Алматы на шесть ночей перекроют участок улицы Центральной
6 Ноября 2026, 16:52
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6 Ноября 2026, 16:526 Ноября 2026, 16:52
133Фото: BAQ.KZ
Водителям придется скорректировать ночные маршруты в Алатауском районе Алматы. Из-за работ по продлению улицы Саина до БАКАДа движение на одном из участков временно ограничат почти на неделю.
Ограничения будут действовать с 7 по 12 ноября ежедневно с 23:00 до 06:00.
Проехать нельзя будет по улице Центральной на отрезке от улицы Аруана до улицы Саина.
На ремонтируемом участке установят предупреждающие дорожные знаки. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать временные ограничения.
Актуальную информацию о перекрытиях можно отслеживать в Telegram-канале AlmatyJoly , социальных сетях акимата Алматы, а также в приложениях 2GIS и «Яндекс Карты».
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