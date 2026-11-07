В Алматы на шесть ночей перекроют участок улицы Центральной

В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Центральной в Алатауском районе. Ограничения связаны с работами по пробивке улицы Саина до БАКАДа.

С 7 по 12 ноября проезд будет закрыт ежедневно с 23:00 до 06:00 на участке от улицы Аруана до улицы Саина. На месте установят предупреждающие знаки. Водителей просят заранее планировать маршруты с учётом ограничений.

Информацию о перекрытиях можно отслеживать в Telegram-канале @AlmatyJoly, на страницах акимата, а также в приложениях 2GIS и «Яндекс Карты».