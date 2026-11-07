В Алматы на шесть ночей перекроют участок улицы Центральной
7 Ноября 2026, 02:29
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7 Ноября 2026, 02:297 Ноября 2026, 02:29
147Фото: изображение создано нейросетью
В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Центральной в Алатауском районе. Ограничения связаны с работами по пробивке улицы Саина до БАКАДа.
С 7 по 12 ноября проезд будет закрыт ежедневно с 23:00 до 06:00 на участке от улицы Аруана до улицы Саина. На месте установят предупреждающие знаки. Водителей просят заранее планировать маршруты с учётом ограничений.
Информацию о перекрытиях можно отслеживать в Telegram-канале @AlmatyJoly, на страницах акимата, а также в приложениях 2GIS и «Яндекс Карты».
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