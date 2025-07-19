В Алматы на "Шымбулаке" проходит ECODAY
Цель — очистить маршруты и показать, как каждый может внести вклад в сохранение природы.
Сегодня, 11:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:36Сегодня, 11:36
73Фото: Pixabay.com
Сегодня на курорте "Шымбулак" проходит ECO DAY — день экологических инициатив в горах, передает BAQ.KZ.
После субботника от базовой станции "Шымбулак" до Мемориала погибшим альпинистам гостей ждет ярмарка экотоваров и серия мастер-классов.
"Участники узнают, как сортировать отходы от Recycle Birge, заменять одноразовое на многоразовое от HelloEco, увидят товары из переработанных материалов и растения Зайлийского Алатау", - отметили в городском акимате.
Собранный в этот день пластик и другие перерабатываемые отходы отправятся в Recycle Birge, а уже зимой гости увидят, как из них рождаются стойки для горных лыж и сноубордов — реальный пример замкнутого цикла.
Самое читаемое
- ОСИ, НСУ и новые штрафы: жильцов многоквартирных домов в Казахстане ждут изменения
- Что стоит за задержаниями Олеси Кексель и Талгата Татубаева
- Суд огласил приговор экс-дипломату Сакену Мамашу
- "Хотел купить молчание квартирами": Карина Мамаш прокомментировала приговор бывшему мужу
- В Караганде мужчина жестоко избил медсестру