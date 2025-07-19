Сегодня на курорте "Шымбулак" проходит ECO DAY — день экологических инициатив в горах, передает BAQ.KZ.

После субботника от базовой станции "Шымбулак" до Мемориала погибшим альпинистам гостей ждет ярмарка экотоваров и серия мастер-классов.

"Участники узнают, как сортировать отходы от Recycle Birge, заменять одноразовое на многоразовое от HelloEco, увидят товары из переработанных материалов и растения Зайлийского Алатау", - отметили в городском акимате.

Собранный в этот день пластик и другие перерабатываемые отходы отправятся в Recycle Birge, а уже зимой гости увидят, как из них рождаются стойки для горных лыж и сноубордов — реальный пример замкнутого цикла.