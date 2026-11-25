В Турксибском районе Алматы потушили пожар на складе по улице Стасова. Огонь не перекинулся на соседние склады, информации о пострадавших нет, сообщает МЧС.

Сообщение о задымлении поступило на пульт 112. Когда приехали пожарные, склад уже горел открытым пламенем, валил густой дым.

Тушить было сложно. Здание высотой около 10 метров стоит на металлическом каркасе, стены обшиты сэндвич-панелями, а внутри было много горючего. Поэтому силы МЧС подняли по повышенному рангу вызова.

Пожарные наладили бесперебойную подачу воды и выставили стволы для защиты соседних складов. Сначала огонь локализовали, затем потушили полностью.

Причины пожара не называются.