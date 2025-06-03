В Алматы на стройке упал башенный кран — есть погибший
Несчастный случай на стройплощадке: упал кран, найден погибший.
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3 июня 2025 года на номер экстренной службы 112 поступило сообщение от оперативного дежурного службы 102: на территории одной из строительных площадок произошло падение башенного крана, в результате чего обнаружен погибший человек, передает BAQ.KZ.
На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Управления промышленной безопасности, а также представители других экстренных и профильных служб.
В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются. Личность погибшего, причины падения крана и возможные нарушения правил техники безопасности выясняются.
"Информация уточняется. На месте работают соответствующие органы", — сообщили в ДЧС.
Расследование продолжается, возможны обновления по мере поступления дополнительной информации.
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